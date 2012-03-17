ЗМІ: пастори "Посольства Божого" очолили молодіжну організацію ПР

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО та народний депутат Андрій ШКІЛЬ направили звернення прем’єр-міністру України Миколі АЗАРОВУ як голові Партії регіонів з проханням роз’яснити позицію партії стосовно членства та активної діяльності у ВМГО «Молоді регіони» пасторів християнської релігійної громади «Посольство Боже», проти яких порушено кримінальні справи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

У своєму звернені віце-спікер повідомив, що, як йдеться у повідомленнях ЗМІ, зокрема, журналістське розслідування «Посольство Боже» і «дах» Януковича» у львівській газеті «Експрес» (№ 27 від 15-22 березня 2012 року), не дивлячись на кримінальні справи, порушені проти лідера церкви «Посольство Боже» Сандея АДЕЛАДЖИ та фінансової піраміди «Кінгз Кепітал», представництва даної релігійної організації активно продовжують свою діяльність в регіонах країни, зокрема на Львівщині.

М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що у постанові про порушення кримінальної справи від 15.01.2012 року, текст якої наведено у згаданій публікації, зазначається, що у період з 2004 р. по 2008 р. пастори християнської релігійної громади «Посольство Боже» на Львівщині, переслідуючи корисливі мотиви шляхом обману та зловживання довірою, маніпулюючи свідомістю, заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах. Представники церкви, використовуючи скрутне матеріальне становище та інші важкі ситуативні обставини в житті, психологічно впливали на свідомість віруючих релігійної організації «Посольство Боже» та змушували їх у таких спосіб укладати кредитні договори з різними фінансовими установами. Як йдеться у публікації, отримані завдяки укладеними договорам кошти пастори релігійної громади привласнювали та, не маючи наміру їх повертати, розпоряджалися ними на власний розсуд. Проте, за словами журналістів, найнеприємнішою звісткою для постраждалих прихожан церкви стало те, що «пастори, вочевидь, злякавшись можливих неприємностей, знайшли собі партійний прихисток в лавах громадської організації «Молоді регіони».

М.ТОМЕНКО уточнив, що мова йде про керівництво Львівської обласної організації ВМГО «Молоді регіони», яке днями виступило активним організатором та учасником мітингу на підтримку програми соціальних ініціатив Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, що пройшов у Львові.

Водночас вони є активними засновниками та пасторами львівської релігійної організації «Посольство Боже», прізвища яких, як йдеться у публікації, фігурують у зв’язку з конкретними шахрайськими діями. Вони ж, як з’ясувало видання, активно закликали громадян вкладати гроші в створені «Посольством Божим» Клуб тисяч мільйонерів, «Кінгз Кепітал».

М.ТОМЕНКО просить М.АЗАРОВА, як голову Партії регіонів, поінформувати громадян, а особливо громадськість Львівщини, стосовно позиції Партії регіонів щодо членства та діяльності в ВМГО «Молоді регіони» пасторів християнської релігійної громади «Посольство Боже», проти яких порушено кримінальні справи.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу порушено стосовно шести членів злочинної організації з числа працівників групи компаній King's Capital, очолюваної пастором церкви «Посольство Боже» С.АДЕЛАДЖЕЮ.

За даними Управління зв'язків із громадськістю МВС України, ці особи впродовж 2006-2008 рр. шляхом шахрайства, під виглядом високоприбуткової діяльності зазначеної групи компаній, заволоділи коштами громадян у особливо великих розмірах.

Обвинуваченим інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.255 (створення, керівництво та участь у злочинній організації), ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.209 (легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом), ч.2 і ч.3 ст. 358 (підроблення й використання свідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

У цій справі визнано потерпілими 618 осіб, яким завдано матеріальних збитків на суму понад 52 млн. грн.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму близько 108 млн. грн.