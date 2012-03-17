Турчинов: для Ющенка місця немає

Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ не бачить можливості для включення екс-президента Віктора ЮЩЕНКА в списки об’єднаної опозиції під час виборів до ВР.

Про це він заявив в п’ятницю в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на питання, чи знайдеться місце в списку для В.ЮЩЕНКА.

"Ви, знаєте, він має всі права і підстави розраховувати на почесне місце в списках Партії регіонів", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Політик наголосив, що йому неприємно говорити про В.ЮЩЕНКА, оскільки саме той привів до влади нинішнього главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА. «До влади ЯНУКОВИЧА привів він... Це є біль, я відверто хочу сказати, але це реалії української політики», - сказав перший заступник лідера «Батьківщини».

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Як повідомляв УНІАН з посиланням на інтерв`ю газеті "Україна молода", екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО з етичних принципів відмовляється оцінювати діяльність Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України.

"Я, як Президент, отримував і отримую оцінки за своєї каденції. Знаю, наскільки це питання не просте, тому давати оцінки в моєму статусі наступнику кілька неетично. Тому Віктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ я можу висловити лише свої найбільші побажання. Кілька місяців тому я сказав йому: з часом, незалежно від того, яка політична сила вас привела до влади, якими солодкими не були ваші передвиборчі обіцянки, кожен Президент приходить до висновку, що найбільша його місія, найважливіший вчинок для Україні - привести народ до єдиного національного столу спілкування ", - сказав В.ЮЩЕНКО.

"Мені здається, що у Віктора Федоровича є можливості про це не забути і приступити до такої місії. Після того довгого розмови в мене склалося враження, що Президент мене почув", - переконаний В.ЮЩЕНКО.

За його словами, зараз "Наша Україна" поводить динамічні консультації з УНП, Платформа–Собор, КУН та іншими політичними силами щодо злиття у єдину партію. "Ми поставили перед собою принципову мету: в Україні повинна з’явитися альтернативна політична сила. Переконаний, що ідеологія "Нашої України" потрібна сьогодні українській нації, потрібна на політичній карті країни", - заявив В.ЮЩЕНКО.