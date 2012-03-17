Турчинов: для Ющенка місця немає
Політик наголосив, що йому неприємно говорити про Ющенка, оскільки саме той привів до влади Януковича
Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ не бачить можливості для включення екс-президента Віктора ЮЩЕНКА в списки об’єднаної опозиції під час виборів до ВР.
Про це він заявив в п’ятницю в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на питання, чи знайдеться місце в списку для В.ЮЩЕНКА.
"Ви, знаєте, він має всі права і підстави розраховувати на почесне місце в списках Партії регіонів", - сказав О.ТУРЧИНОВ.
Політик наголосив, що йому неприємно говорити про В.ЮЩЕНКА, оскільки саме той привів до влади нинішнього главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА. «До влади ЯНУКОВИЧА привів він... Це є біль, я відверто хочу сказати, але це реалії української політики», - сказав перший заступник лідера «Батьківщини».
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Як повідомляв УНІАН з посиланням на інтерв`ю газеті "Україна молода", екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО з етичних принципів відмовляється оцінювати діяльність Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України.
"Я, як Президент, отримував і отримую оцінки за своєї каденції. Знаю, наскільки це питання не просте, тому давати оцінки в моєму статусі наступнику кілька неетично. Тому Віктору Федоровичу ЯНУКОВИЧУ я можу висловити лише свої найбільші побажання. Кілька місяців тому я сказав йому: з часом, незалежно від того, яка політична сила вас привела до влади, якими солодкими не були ваші передвиборчі обіцянки, кожен Президент приходить до висновку, що найбільша його місія, найважливіший вчинок для Україні - привести народ до єдиного національного столу спілкування ", - сказав В.ЮЩЕНКО.
"Мені здається, що у Віктора Федоровича є можливості про це не забути і приступити до такої місії. Після того довгого розмови в мене склалося враження, що Президент мене почув", - переконаний В.ЮЩЕНКО.
За його словами, зараз "Наша Україна" поводить динамічні консультації з УНП, Платформа–Собор, КУН та іншими політичними силами щодо злиття у єдину партію. "Ми поставили перед собою принципову мету: в Україні повинна з’явитися альтернативна політична сила. Переконаний, що ідеологія "Нашої України" потрібна сьогодні українській нації, потрібна на політичній карті країни", - заявив В.ЮЩЕНКО.