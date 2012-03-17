Політолог назвав другого після Яценюка

Народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ буде другим номером у списку «Фронту Змін» на парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» політолог Володимир ФЕСЕНКО.

«Леся ОРОБЕЦЬ буде другий номер у списку «Фронту Змін»», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Л.ОРОБЕЦЬ вступила до лав партії «Фронт Змін». Коментуючи своє рішення, Л.ОРОБЕЦЬ наголосила на потребі мобілізації зусиль політиків демократичного спрямування. «У часи, коли загострюється боротьба за відновлення демократичного курсу України і збереження її державницьких завоювань, необхідно гуртувати зусилля. Стояти осторонь - злочинно», - зазначила вона.