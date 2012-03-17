Партія Тігіпка влилася до ПР

Голова Партії регіонів, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та віце-прем’єр-міністр, голова партії «Сильна Україна» підписали рішення про злиття Партії регіонів і «Сильної України».

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим сьогодні делегати ХІІІ з’їзду Партії регіонів одноголосно ухвалили рішення про злиття з «Сильною Україною».

У цьому рішенні Партія регіонів приймає пропозицію партії «Сильна Україна» про припинення її діяльності (саморозпуск) і злиття з Партією регіонів шляхом індивідуального вступу членів партії до Партії регіонів.

Також доручається президії політради Партії регіонів, радам регіональних, місцевих партійних організацій вжити необхідних заходів щодо вирішення організаційних питань, пов’язаних із забезпеченням процесу злиття.

У політичній резолюції з’їзду його учасники вітають рішення партії «Сильна Україна» щодо її реорганізації шляхом приєднання до Партії регіонів.

«Ми вітаємо у своїх лавах активних та цілеспрямованих партійців, які готові долучитися до нашої спільної справи – розбудови сильної заможної України», - наголошується в резолюції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж, 17 березня, вранці у Києві на другому засіданні ІІ з'їзду партії «Сильна Україна» було ухваено рішення про об'єднання з Партією регіонів.

З моменту оголошення рішення з’їзду припиняється членство в партії усіх її членів, діяльність керівних органів, партійних організацій та інших структурних утворень, передбачених статутом партії.

Також було прийнято рішення рекомендувати членам «Сильної України» вступати до Партії регіонів, а депутатам місцевих рад від «Сильної України» - узгодити порядок об'єднання з депутатськими групами і фракціями Партії регіонів.