Регіонали вирішили не засиджуватися на з’їзді

13:50, 17 березня 2012
Політика
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Було прийнято рішення про злиття з партією «Сильна Україна» і заслухано виступи

У Києві завершився ХІІІ з’їзд Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді було прийнято рішення про злиття з партією «Сильна Україна».

На з’їзді виступили Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

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