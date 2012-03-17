Регіонали вирішили не засиджуватися на з’їзді
13:50, 17 березня 2012Політика
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Було прийнято рішення про злиття з партією «Сильна Україна» і заслухано виступи
У Києві завершився ХІІІ з’їзд Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді було прийнято рішення про злиття з партією «Сильна Україна».
На з’їзді виступили Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ і голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
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