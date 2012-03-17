Азаров відмовився відповідати, в якій країні він житиме на пенсії

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ відмовився відповідати на запитання, в якій країні він житиме після того, як вийде на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції після завершення з'їзду Партії регіонів одна із журналісток запитала, в якій країні він збирається жити після свого виходу на пенсію. Інші журналісти, підхопивши це питання, почали питати, чи відповідають дійсності публікації в ЗМІ, що у М.АЗАРОВА є нерухомість в Австрії.

Прем'єр назвав подібні питання нетактовними і здивувався, що деяким журналістам приємно ставити такі запитання.

М.АЗАРОВ відзначив, що сьогоднішня прес-конференція присвячена не його особистому життю, і якщо існує інтерес, він організує з цього приводу окрему зустріч.

При цьому М.АЗАРОВ висловив побажання, аби журналістів більше цікавили питання про перетворення країни, а не про його особисте життя.