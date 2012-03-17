Азаров упевнений, що Тігіпко його «не підсиджуватиме»

Голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ упевнений, що його новий заступник Сергій ТІГІПКО «не підсиджуватиме» його на цій посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

«Не дочекаєтеся», - заявив М.АЗАРОВ і наголосив, що нікому не вдасться посварити його з С.ТІГІПКОМ, оскільки вони два роки разом працювали в уряді і ніхто нікого «не підставив».

Більше того, робота С.ТІГІПКА на посаді віце-прем'єра переконала М.АЗАРОВА, що на нього можна покластися і з його політичною силою можна об'єднуватися.