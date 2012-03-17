У колонії Тимошенко збираються лікувати за допомогою канапи й кардіографа?

Лікарі похвалилися "сучасним обладнанням", яким доповнили вже наявне у колонійській медчастині

У Качанівської колонії в Харкові, де вже два з половиною місяці перебуває колишній Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, влаштували у п’ятницю для журналістів показову екскурсію, на якій хвалилися найсучаснішим медичним обладнанням.

Лікарі хваляться сучасним обладнанням, яким доповнили вже наявне у колонійській медчастині. Додаткове обладнання привезли сюди з найкращих харківських лікарень, розповіла лікар колонії Тетяна Демченко.

Усі спроби харківських журналістів розпитати про комплектацію медичних приладів залишилися марними. За словами головного нейрохірурга Головного управління охорони здоров’я обласної адміністрації Юрія Котляревського, це обладнання підбиралося на основі плану лікування Юлії Тимошенко, який складено спільно з лікарями берлінської клініки Шаріте.

«Тут все необхідне за списком та рекомендаціями. Згідно висновків й рекомендацій німецьких медиків ми розписали план лікування», – зауважив Котляревський.

У коментарі Радіо Свобода, заступник голови Харківської обласної держадміністрації Ігор Шурма розповів, чим саме поділилися харківські лікарні з Качанівською колонією. «Йдеться про канапу, про ширму і про трьохканальний кардіограф, от і все, і не більше», – сказав Ігор Шурма.

Наразі колишній Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко знайомиться з документом, де прописано медикаментозне та процедурне лікування. «А про усе це обладнання, зібране заради неї, Юлії Тимошенко розкажуть, коли вона дасть згоду на лікування, заявила лікар Юлії Тимошенко в Качанівській колонії Тетяна Демченко

