У Севастополі створили комітет протидії фальсифікації на виборах

Комітет протидії фальсифікаціям під час парламентських виборів 2012 року на території міста створили сьогодні у Севастополі міські організації політичних партій «Батьківщина», «За Україну», «Наша Україна», УДАР і «Фронт змін».

Як передає кореспондент УНІАН, підписання спільного документу відбулося на завершення «круглого столу»: «Парламентські вибори 2012. Перспективи та можливості опозиційних партій та громадських організацій», в якому окрім представників політичних партій також взяли участь місцеві громадські організації, народні депутати України, керівництво Комітету виборців України, Правління інституту розвитку громадянського суспільства і демократії, громадські діячі. Новостворений комітет запросив до участі в своїй роботі решту міських організацій політичних партій і громадських організацій.

Голова КВУо Олександр ЧЕРНЕНКО наголосив, що «об’єднання політиків, громадськості і просто не байдужих громадян заради чесних виборів на такому широкому рівні відбулося, напевне, вперше у Севастополі».

«Вважаю це дуже символічним, тому що власне ми зараз багато бачимо розмов про об’єднання опозиції, про захист результатів (виборів), а тут ми побачили таку консолідовану позицію саме в тому регіоні, де працювати цьому комітету буде дуже і дуже складно», - казав він.

Але, як додав О.ЧЕРНЕНКО, «сам факт, що це почалося зі складного регіону, дає надію. І сам факт, що така дискусія була ініційована – це дуже сильно».

Голова правління Інституту розвитку громадянського суспільства і демократії (м.Київ) Андрій ФЕЩУК зазначив, що «насправді важливий сам факт того, що така подія відбувається». Тому що «це прецедент, такого немає в жодному місті України». Найголовніше ж, на думку політолога, «що люди самі зорганізувалися, а декілька людей «скинулися» на те, щоб профінансувати цей захід - причому це звичайні громадяни, які не є симпатиками якихось сил – а просто вони хочуть чесних і прозорих виборів».

Тому що, як зазначив він, люди знають, що «усі вибори, які були в Україні до цього часу, були сфальсифіковані, на більший чи менший відсоток».