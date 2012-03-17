Янукович закликав регіоналів триматися осторонь політичних спекуляцій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав членів Партії регіонів у ході виборів не підтримувати політичних спекуляцій на проблемах, що розколюють суспільство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі на ХІІІ з'їзді Партії регіонів.

Говорячи про сьогоднішній з'їзд, де ухвалено рішення про злиття з партією "Сильна Україна", В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що ця подія має непересічне значення для політичного життя країни.

"Поставлено крапку в об’єднанні політичних сил, що сьогодні стоять на позиціях модернізації усіх сфер життя українського суспільства", - сказав він.

За його словами, сьогодні країна увійшла в період глибоких трансформацій, які вимагають поєднання зусиль не тільки політичних партій, але і всього українського суспільства.

"Дуже скоро вам доведеться пройти через серйозне випробування парламентськими виборами. Вибори – це завжди боротьба. Але ми пам’ятаємо, чим закінчується боротьба без правил. Тому закликаю вас не підтримувати політичних спекуляцій на проблемах, що розколюють суспільство", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що спільним завданням у цьому процесі є збереження суспільної стабільності в Україні.

"На тлі спроб розхитати ситуацію тільки перемога конструктивних, відповідальних політичних сил надасть країні необхідного імпульсу для подальшого розвитку", - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.