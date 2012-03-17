КВУ попереджає: ревізія закону про вибори означатиме капітуляцію влади

Голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО вважає, що намагання ревізувати законодавство щодо виборів народних депутатів є дуже небезпечним, і якщо таке станеться, можна буде сміливо заявляти про капітуляцію влади ще до проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у суботу в Севастополі під час «круглого столу»: «Парламентські вибори 2012. Перспективи та можливості опозиційних партій та громадських організацій».

«Зараз дуже багато говорять про можливість змін в законодавстві щодо виборів народних депутатів України. І якщо ці зміни відбудуться, особливо в принципових моментах, то можна буде сміливо заявляти про капітуляцію влади ще до проведення виборів», - сказав експерт

«Тоді це означатиме, що вони розуміють: за тим законом, за який вони самі проголосували, їм виграти проблематично. Тому зараз дуже важливо не допустити ревізії цього закону, бо це буде дуже і дуже небезпечно», - переконаний О.ЧЕРНЕНКО.

Водночас, як зауважив він, «вже по цьому закону сьогодні є проблеми щодо виборчих округів, оскільки він чітко не регулює критерії до «нарізки» виборчих округів, лише проголошує, що ЦВК до такої-то дати може «нарізати» 225 округів. А яким чином, чим буде користуватися ЦВК - ніхто не каже».

За словами голови КВУ, якщо брати в загальноукраїнському вимірі, «то ми бачимо дуже велику проблему, що в межах цього закону можна з одних областей «забрати», іншим «додати»… Таким чином, до десяти округів можна «перекинути», наприклад, з західних, центральних областей в південні і східні». Тобто, додав він, «цим законом округ можна просто розбити, розрізати (на два-три різних округів), тим самим, розмити середовище прихильників тих чи інших кандидатів, їхні електоральні бази».

«Можна від певних кандидатів визначити межі округів таким чином, щоб, скажімо, його підприємство, де він кандидат, має можливості адмінресурсу, об’єднати в один округ. Закон це дозволяє. Тому зараз за цим активно слідкує», - додав голова КВУ.