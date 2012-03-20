За перевезення Януковича вертольотом із бюджету в офшори пішло 3,5 мільйона

За перевезення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА упродовж 2011 року вертольотом Agusta та літаком Falkon 900 із державного бюджету заплачено компанії з Британських Віргінських островів 3,5 млн. грн.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації Президента на запит "Української правди»,пише видання.

"За інформацією Державного управління справами, повна сума коштів, сплачених Державним авіапідприємством "Україна" протягом 2011 року ТОВ "Центравіа" за надані послуги з авіаперевезень вищих посадових осіб України на вертольоті типу "Agusta Westland 139" та літаку типу "Falcon 900", складає 3 541 187,12 гривень", - цитує «Українська правда» відповідь з АП.

Адміністрація Президента нагадала, що договір з ТОВ "Центравіа" на 2011 рік передбачав надання авіаперевезень на суму 7,5 млн. грн., але у зв`язку зі зменшенням потреб по факту їй було заплачено 3,5 млн. грн.

При цьому видання посилається на своє розслідування, оприлюднене в статті "Таємниця вертольоту ЯНУКОВИЧА захована у "Межигір`ї", де стверджується, що головним засновником ТОВ "Центравіа" є фірма BLYTHE Associates Inc., якій належить 99,9% акцій авіаційної компанії. Ця фірма зареєстрована в офшорній зоні - на Британських Віргінських островах. Згідно з комерційним реєстром підприємств Австрії, ця ж фірма BLYTHE Associates Inc. була акціонером ТОВ "Танталіт", якій належить резиденція "Межигір`я", де проживає Президент В.ЯНУКОВИЧ.

Видання пише, що сам В.ЯНУКОВИЧ відкидає причетність до цієї фірми.

Водночас нещодавно Адміністрація Президента за гроші бюджету взяла в оренду для В.ЯНУКОВИЧА офісне приміщення на території "Межигір`я" також у фірми "Танталіт" на суму 100 тис. грн.