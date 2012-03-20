Бріджит Бардо написала лист Януковичу (фотокопія)

Відома французька актриса Бріджит БАРДО, яка займається захистом прав тварин, знову написала Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ відкритого листа, у якому просить втрутитись у ситуацію з убивствами бездомних тварин в Україні.

Другий її відкритий лист був розісланий ЗМІ у понеділок, повідомляє «Українська правда. Життя».

"Незважаючи на мої багаторазові заклики та письмові на них обіцянки українського уряду, вбивства собак у Києві, Одесі та інших містах продовжуються. Здається, ніщо не в силі спинити цю прискорену майбутнім приїздом футбольних команд та їх вболівальників бійню", - написала Б.БАРДО у листі до В.ЯНУКОВИЧА.

"Я благаю вас втрутитись. Засудити ці винищування бездомних тварин, спричинені в переважній більшості бажанням очистити вулиці перед "великою подією" червня. Я прошу вас не про політичний жест, а про людяність", - додала актриса.

"Отруєння, агонії - і все це на очах у дітей. Невже ви справді маєте бажання продовжувати, як наче нічого не було? Тисячі людей в соціальних мережах шаленіють від люті, інтернаціональна преса та мільйони захисників тварин у цілому світі піднімаються проти таких дій. Україна тепер відома своєю жорстокістю та байдужістю. Бездіяльність є спільницею в цій засудженій публічно та інтернаціонально ситуації", - підсумувала Б.БАРДО.

Наприкінці листопада минулого року Б.БАРДО написала відкритого листа В.ЯНУКОВИЧУ, у якому обурювалась жорстоким поводженням з бездомними собаками в Україні і просила Президента втрутитись у цю ситуацію.