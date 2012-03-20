Регіонал Мельник каже, що він обнімав Геращенко - правда, незграбно

Народний депутат України від Партії регіонів Петро МЕЛЬНИК пообіцяв ніколи не ображати жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що вибачився перед народним депутатом від НУ-НС Іриною ГЕРАЩЕНКО за інцидент на виборчій дільниці в Обухові і вручив їй квіти.

«Жінок ніколи ображати не буду - це свята правда. І ніколи не ображав – спитайте тих жінок, які зі мною спілкуються, і вони вам про це точно скажуть», - зауважив П.МЕЛЬНИК.

Депутат стверджує, що І.ГЕРАЩЕНКО «порушувала законодавство», й він хотів припинити її дії. «Зробив це незграбно, щиро кажу, але що ж це значить, що я зробив якийсь злочин, чи що?», - додав П.МЕЛЬНИК. Він зазначив, що «обняв незграбно Ірину ГЕРАЩЕНКО, а опозиційні спостерігачі почали хапати мене за руки, як народного депутата».

На запитання журналістів, чи не збирається він скласти депутатські повноваження у зв’язку з цим інцидентом, П.МЕЛЬНИК сказав: «Звичайно, ні».

За словами «регіонала», І.ГЕРАЩЕНКО вимагає публічного вибачення. За словами П.МЕЛЬНИКА, його інтерв’ю журналістам - це і є публічне вибачення.

За словами П.МЕЛЬНИКА, він вибачається перед І.ГЕРАЩЕНКО як перед жінкою. «Але як перед народним депутатом України, який діяв незаконно, я вибачатись не збираюсь», - наголосив П.МЕЛЬНИК. Він стверджує, що І.ГЕРАЩЕНКО нібито незаконно перебувала біля лічильної комісії, коли її члени підраховували голоси виборців на виборах мера Обухова.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” І.ГЕРАЩЕНКО на своїй сторінці у Facebook написала, що 18 березня під час виборів мера Обухова Київської області П.МЕЛЬНИК застосував до неї силу.

"Після кількох дзвінків і скарг щодо порушень на виборах мера Обухова поїхали з колегами - депутатами на виборчі дільниці спостерігати за перебігом голосування і підрахунком голосів. Мені дісталася 13 дільниця. Там довірена особа кандидата від ПР почала мене впритул в обличчя знімати на IPad, вимагати, аби я вийшла з дільниці. А потім заявився нардеп від ПР Петро МЕЛЬНИК, взяв мене під руки, підняв і просто намагався винести з дільниці", - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона заявила, що "вперше зіштовхнулося з тим, що проти мене застосували фізичну силу. До того ж ми в різних вагових категоріях - цей МЕЛЬНИК великий огрядний чолов`яга, а я – метр 58 см. Реально мене захистили міжнародні спостерігачі. Якщо так чинять з жінкою – нардепом, то що ці ПР-вські депутати робитимуть з іншими спостерігачами на парламентських виборах".

Сьогодні І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що звернулася із заявою до Генеральної прокуратури України з проханням розібратися щодо інциденту на виборчій дільниці в Обухові. Зокрема, щодо застосування до неї фізичної сили з боку П.МЕЛЬНИКА.