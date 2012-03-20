Власенко заявляє, що Тимошенко «лікують» слідчими діями

Слідчі Служби безпеки України продовжують проводити слідчі дії з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, незважаючи на ухвалу Європейського суду з прав людини про необхідність забезпечення відповідного лікування ув’язненої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля Качанівської колонії заявив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Серій ВЛАСЕНКО.

Адвокат також обурився тим, що його вчергове сьогодні намагалися не допустити до Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні були слідчі Служби безпеки України. Сьогодні вчергове протягом півтори години за надуманими підставами робили спробу мене не допустити до Юлії Володимирівни, говорячи про те, що я можу бути лише зі слідчими разом, що не передбачено чинним законодавством, чого не відбувалося впродовж двох місяців до цього», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО відбуває покарання в Качанівській колонії у "газовій справі». Її засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з РФ в 2009 році. За час перебування під вартою з серпня 2011 року стан здоров`я екс-прем`єра погіршився - вона не може самостійно пересуватися через проблеми зі спиною.

Ю.ТИМОШЕНКО також є обвинуваченою у ще одній кримінальній справі, пов`язаній з діяльністю корпорації "Єдині енергетичні системи України", якою вона керувала у 90-ті роки. Зараз екс-прем`єр і її захист повинні ознайомитися з матеріалами цієї кримінальної справи. Суд обмежив Ю.ТИМОШЕНКО та її адвокатів у часі, відведеному на ознайомлення, до 28 березня.

15 березня Європейський суд з прав людини рекомендував Україні забезпечити адекватну медичну допомогу Ю.ТИМОШЕНКО.