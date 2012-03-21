Підозрюваний у нападі на коледж у Тулузі припинив переговори з поліцією

Підозрюваний у нападі на колледж у Тулузі припинив переговори з поліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр внутрішніх справ Франції Клод ГЕАН.

Він не надав інших деталей, зазначивши лише, що підозрюваний обіцяв здатися силам правопорядку сьогодні після обіду.

За словами французького міністра, оточеного сьогодні поліцією в житловому будинку у Тулузі Мохамеда МЕРАХА підозрюють також у хуліганських діях, які були здійснені з особливою жорстокістю.

“Він радикалізувався у групі із ваххабістською ідеологією... Це – рішучий чоловік, холоднокровний і дуже добре володіє собою”, - заявив К.ГЕАН.

Як повідомляв УНІАН, вранці 19 березня злочинець на моторолері під`їхав до єврейського коледжу в Тулузі і відкрив стрілянину по групі учнів, батьків і вчителів. Загинув 30-річний викладач, двоє його дітей і донька директора коледжу. Тяжко поранений 17-річний підліток.

Сьогодні зранку французькі поліцейські проводять операцію з його захоплення.