У вівторок, 27 березня, об 11.30 в агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція «Феміцид в Україні: чим загрожує заборона абортів?».

У відповідь на нещодавнє звернення очільників Української греко-католицької та Римо-католицької церков заборонити аборти в Україні та зареєстрований народним депутатом Андрієм ШКІЛЕМ 12 березня 2012 р. законопроект №10170, який забороняє штучне переривання вагітності, лідери громадських організацій України звернулися з Відкритим листом до керівників держави із закликом не допустити ухвалення рішення, які порушують репродуктивні права, а також загрожують здоров’ю та життю українських жінок. Повний текст Відкритого листа можна прочитати на сайті.

Аби висловити своє занепокоєння та привернути увагу громадськості до наслідків та загроз, які матиме таке рішення для здоров’я та життя жінок і для України в цілому, народні депутати України, експерти, лікарі та лідери громадських організацій проведуть в агентстві УНІАН прес-конференцію.

Учасники:

Олена БОНДАРЕНКО, голова підкомітету з міжнародно-правових питань та гендерної політики Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

представник Міністерства охорони здоров’я України;

Галина МАЙСТРУК, керівник програм Міжнародної Федерації Планування Сім’ї в Україні, лікар акушер-гінеколог;

Родіка КОМЕНДАНТ, міжнародний експерт з питань репродуктивного здоров’я і репродуктивних прав;

Олена СУСЛОВА, голова Правління Інформаційно-консультативного жіночого центру.

Аргументуючи свою позицію, експерти представлять таку інформацію:

Аборти в Україні: реальні масштаби та тенденції.

Штучне переривання вагітності – не метод планування сім’ї.

Хто постраждає найбільше від заборони абортів в Україні.

Основні напрямки державної політики України щодо зниження кількості абортів.

Міжнародні зобов’язання України та досягнення Цілей розвитку тисячоліття ООН щодо зниження материнської смертності.

Взаємозв’язок між демографічною кризою в Україні та абортами: міфи та реалії.

План дій для України щодо збереження репродуктивного здоров’я та підвищення народжуваності.

Прес-конференція відбудеться за адресою: Агентство «УНІАН», вул.Хрещатик, 4, конференц-зал.

Контактний телефон: (+38096) 215-69-45,

olenapan@ukr.net

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