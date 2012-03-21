Янукович сказав Герман, щоб вона із церковниками «відчули одне одного»
Президент України закликав Гуманітарну раду обговорити із Радою церков нову гуманітарну політику країни
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав Гуманітарну раду обговорити із Радою церков нову гуманітарну політику країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков у Києві.
В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що зараз Національною академією наук підготовлена програма гуманітарного розвитку країни.
Президент зауважив, що найближчим часом ця програма буде розглянута, і тому він запросив представників духовенства висловити свої думки щодо цієї програми.
«Я би хотів, щоб ви обов’язково з Радою релігійних організацій, з керівниками наших церков зустрілися, дали їм проект цієї програми, і почули, відчули один одного», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до секретаря Гуманітарної ради Ганни ГЕРМАН.