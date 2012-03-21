Матір Оксани Макар витрачає гроші не на лікування дочки?

Матір зґвалтованої дівчини Оксани Макар витрачає гроші, що надсилаються благодійниками, не на лікування доньки.

Про це повідомляє Українська правда з посиланнями на Facebook донецького журналіста Костянтина Павлова, який контакутвав із медиками опікового центру.

"Досить слати гроші для Оксани Макар! Саме це мені сьогодні сказали медики Донецького опікового центру. Різні, але в один голос", - зазначив він.

"Ні копійки з перерахованих на рахунок матері Оксани грошей не витрачено. Всі гроші з двох карток Тетяна Суровицька відправляє на 3-місячний депозитний рахунок у банку. Ні копійки з цих грошей не витрачається. Оксана лікується виключно за рахунок благодійників, які перерахували гроші опіковому, а не особисто Суровицькій. Лікарі та медсестри проклинають той день, коли мати Оксани переступила поріг опікового", - написав також Павлов.

За його словами, медсестри стверджують, що матір Макар "нічого не потребує, їй приносять і їжу, і гроші".

"Вони ж з обуренням кажуть про скандал в хірургічному відділенні, де у ВІП-палаті №23 лежить Суровицька і куди мати Оксани нібито намагалася провести, як би це м'якше сказати, тимчасового співмешканця", - написав журналіст.

Крім того, за його словами, лікарі обурюються через зловживання Суровицькою спиртним, "причому, регулярним".

"На камеру - не говорять. Адже процес лікування Оксани контролює сама Бахтеєва", - зазначив Павлов.