Через ОДЕР-ГУАМ українців пошлють до Нагорного Карабаху?

Міністр оборони Азербайджанської Республіки Сафар Ахундбала огли АБІЄВ не виключає, що миротворчий контингент, створений у рамках «Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ», буде задіяний для врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Баку, яка відбувалася після засідання Ради міністрів оборони країн СНД.

«Усе можливе, час покаже», - сказав С.АБІЄВ. Він підкреслив, що це питання стоїть на порядку денному впродовж багатьох років, і його розглядають фахівці країн – учасниць ОДЕР-ГУАМ. С.АБІЄВ нагадав, що вчора обговорював з міністром оборони України Анатолієм ГРИЦЕНКОМ питання про створення миротворчого контингенту. «Поки що це питання знаходиться на стадії розробки», - сказав С.АБІЄВ.

Він підкреслив, що міністри оборони не можуть самостійно приймати рішення про створення такого підрозділу. За його словами, після узгодження цього питання на рівні міністрів оборони, відповідні пропозиції будуть винесені на розгляд президентів країн ОДЕР-ГУАМ.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня міністри оборони України і Азербайджанської Республіки обговорили можливість створення спільного миротворчого підрозділу в рамках «Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ».

Завдання і структуру майбутнього підрозділу в середині липня мають погоджувати заступники начальників генеральних штабів країн ОДЕР-ГУАМ у Києві.