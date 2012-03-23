Янукович: Медицина повинна йти попереду, як дим від паровоза

Під час візиту до запорізької обласної дитячої лікарні, Президент України Віктор Янукович обмовився. У своїй вітальній промові він зазначив:

«Медицина - це та галузь, яка повинна йти попереду, як дим від паровоза», - сказав він, пообіцявши лікарям першої категорії в цьому році підвищити зарплату на 861 гривню або на 30%. Про це пишуть "Коментарі. Запоріжжя."

Крім того, гарант відзначив, що реконструкція Запорізької обласної дитячої лікарні - це знакова подія для запорожців і подякував усім, «хто доклав до цього і руки, і серце».

Віктор Янукович оглядав лікарню без супроводу журналістів. З ним були присутні тільки 5 операторів, які прибули з ним в кортежі. Через кілька хвилин президент покинув межі лікарні, а до журналістів звернувся головний лікар лікувального закладу Юрій Борзенко.

Він сказав, що президенту показали плід трирічної праці: травматологію, центр допомоги для новонароджених, відділ реанімації для новонароджених і нове обладнання виробництва