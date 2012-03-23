Єврокомісар Фюле написав у Twitter про хороші новини з Києва

Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле позитивно оцінює ухвалення Верховною Радою України закону про громадські об`єднання.

Як повідомляє Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Хороші новини з Києва: парламент ухвалив закон про громадські організації. Це дуже важливо для громадянського суспільства нашого ключового партнера у політиці сусідства", - зазначив Фюле.

Як повідомлялося , 22 березня Верховна Рада України ухвалила закон "Про громадські об`єднання". Документ передбачає спрощення реєстрації ГО і приведення контролю за їх діяльністю до європейських стандартів.