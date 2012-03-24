Горбулін: Янукович значно розширив функції РНБО

Укази Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА суттєво посилюють роль і розширюють повноваження Ради національної безпеки та оборони України в питанні реформування Збройних сил України

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-секретар Ради національної безпеки та оборони України, академік НАН України Володимир ГОРБУЛІН заявив в інтерв'ю журналістам.

За його словами, сьогодні для вирішення питання реформування Збройних сил України і силових структур ще не знайдено остаточну модель.

«Цей указ (указ Президента про створення при Раді національної безпеки та оборони України Комітету з реформування й розвитку ЗСУ і оборонно-промислового комплексу – УНІАН) дозволяє (секретарю РНБО) Андрію КЛЮЄВУ взятися за серйозну організацію роботи державного управління в країні. Комісії, вони по-різному називалися: з військово-політичних, з військово-технічних питань, існували з 1999 року, але вони носили, я б сказав, функції, які визначали більше військово-технічну співпрацю. Це був зовсім інший коленкор. Такої потужності завдань, які визначено цим указом, цей комітет або комісія тоді не мали», - сказав він.

На думку В.ГОРБУЛІНА, підписавши низку указів про посилення ролі РНБО, Президент засвідчив, що дуже серйозно налаштований на реформування Збройних сил і оборонної промисловості, правоохоронних органів і спецслужб.

За словами В.ГОРБУЛІНА, той факт, що Президент доручив РНБО достатньо широкий круг питань, можна розглядати як кредит довіри до секретаря РНБО А.КЛЮЄВА.

«Сама по собі робота з Президентом, яку б посаду не обіймала в системі державного управління людина, - це величезна відповідальність. А кредит довіри визначається, перш за все, чесністю людини, яка доповідає Президенту. Президенту не можна доповідати лише приємні речі. Це все обов'язково призведе до серйозних помилок у системі державного управління», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня Президент України підписав низку указів, що стосуються діяльності РНБО.

Зокрема, Президент передав РНБО Національний антикорупційний комітет. Виконавчим секретарем Комітету, який очолює В.ЯНУКОВИЧ, призначено секретаря РНБО А.КЛЮЄВА, а його організаційно-технічне забезпечення покладено на Апарат Ради національної безпеки та оборони.

Іншим своїм указом глава держави створив Комітет із реформування та розвитку Збройних сил України і оборонно-промислового комплексу.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ своїм указом поклав на А.КЛЮЄВА обов'язки з координації діяльності допоміжних органів, утворених Президентом для забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки й проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.