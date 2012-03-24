Чи підтримає Тимошенко ініціативи Кремля?

Серед представників української еліти немає прихильників вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану та у перспективі - до Євразійського економічного союзу.

Таку думку власному кореспонденту УНІАН в РФ висловив російський експерт Андрій ОКАРА.

«Взагалі, не бачу серед української еліти прихильників вступу України до Євразійського економічного союзу та Митного союзу, окрім відвертих маргіналів, які ні на що не впливають», - сказав А.ОКАРА .

На його думку, не варто також сподіватись, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, у разі повернення у політику, підтримуватиме інтеграцію країн пострадянського простору.

«Чи підтримає Ю.ТИМОШЕНКО входження України у Євразійський союз та інші інтеграційні союзи, ініціатором яких є Кремль, треба запитувати в неї самої. Але поки що я не можу пригадати ніяких симпатій ти висловів Ю.ТИМОШЕНКО, які б дозволяли розглядати її як прихильницю євразійської інтеграції та Митного союзу. Навпаки, в її політичній риториці все, що пов’язане з євразійською інтеграцією, співвідноситься з негативною образністю», - сказав він.

А.ОКАРА зауважив, що прем’єр Росії Володимир ПУТІН на зустрічі з політологами 6 лютого, з іронією припустив, що Ю.ТИМОШЕНКО може підтримати вступ України до Єдиного економічного простору.

«Володимир ПУТІН, коли згадував Ю.ТИМОШЕНКО в подібному контексті, говорив з певним гумором - мовляв, якщо ми (російська влада) буде правильно та адекватно пояснювати усім, у т.ч. українській владі та опозиції, переваги Євразійського союзу, то туди захоче навіть антиросійськи налаштована опозиція», - додав А.ОКАРА.