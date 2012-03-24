Чи підтримає Тимошенко ініціативи Кремля?
Серед представників української еліти немає прихильників вступу України до Митного союзу, окрім відвертих маргіналів
Серед представників української еліти немає прихильників вступу України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану та у перспективі - до Євразійського економічного союзу.
Таку думку власному кореспонденту УНІАН в РФ висловив російський експерт Андрій ОКАРА.
«Взагалі, не бачу серед української еліти прихильників вступу України до Євразійського економічного союзу та Митного союзу, окрім відвертих маргіналів, які ні на що не впливають», - сказав А.ОКАРА .
На його думку, не варто також сподіватись, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, у разі повернення у політику, підтримуватиме інтеграцію країн пострадянського простору.
«Чи підтримає Ю.ТИМОШЕНКО входження України у Євразійський союз та інші інтеграційні союзи, ініціатором яких є Кремль, треба запитувати в неї самої. Але поки що я не можу пригадати ніяких симпатій ти висловів Ю.ТИМОШЕНКО, які б дозволяли розглядати її як прихильницю євразійської інтеграції та Митного союзу. Навпаки, в її політичній риториці все, що пов’язане з євразійською інтеграцією, співвідноситься з негативною образністю», - сказав він.
А.ОКАРА зауважив, що прем’єр Росії Володимир ПУТІН на зустрічі з політологами 6 лютого, з іронією припустив, що Ю.ТИМОШЕНКО може підтримати вступ України до Єдиного економічного простору.
«Володимир ПУТІН, коли згадував Ю.ТИМОШЕНКО в подібному контексті, говорив з певним гумором - мовляв, якщо ми (російська влада) буде правильно та адекватно пояснювати усім, у т.ч. українській владі та опозиції, переваги Євразійського союзу, то туди захоче навіть антиросійськи налаштована опозиція», - додав А.ОКАРА.