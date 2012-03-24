Яценюк розповів екс-президенту Латвії, у чому проблема української влади

Опозиція піде на вибори до Верховної Ради України «єдиним фронтом і переможе». Про це сказав народний депутат України, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК під час зустрічі в Брюсселі із сьомим президентом Латвії Валдісом ЗАТЛЕРСОМ. А.ЯЦЕНЮК брав участь в Брюсельському форумі.

Як повідомили УНІАН в прес службі «Фронту Змін», у ході зустрічі вони обговорили необхідність підписання Угоди з ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі.

В. ЗАТЛЕРС зазначив: «Ви повинні чітко давати сигнал Європі, що далеко не всі шанси втрачені, посилати позитивний сигнал про те, що в Україні відбудуться зміни».

В прес-службі зазначають, що коли він поцікавився, чому в Україні такий низький рівень підтримки влади, А.ЯЦЕНЮК відповів, що «основна проблема української влади в тому, що вона загрузла в корупції і втратила довіру людей».

За повідомленням прес-служби, А. ЯЦЕНЮК також зустрівся з міністром закордонних справ Швеції Карлом БІЛЬДТОМ, який запросив його відвідати Швецію 2-3 квітня з метою обговорення європейських перспектив України.