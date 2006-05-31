Віце-спікер Держдуми РФ, лідер ЛДПР Володимир Жириновський, який знаходиться в Парижі на весняній сесії Генеральної Асамблеї НАТО, повідомив журналістам, що особисто готує Ігоря Гіоргадзе на пост президента Грузії.

"Я особисто, генерал КДБ, що, де, чого ви копаєтеся в чужому гавні!", - цитує слова Жириновського агентство "Росбалт".

Втім, вже через півхвилини Жириновський сказав, що жартує. Проте тут же цілком серйозно заявив, що 9 вересня 2006 року нинішня грузинська влада заспіває свою лебедину пісню. "Заграє вранці "Лебедине озеро", 9 вересня 2006 року, обов`язково буде інший президент. Саакашвілі своє відпрацював, все. Буде Гіоргадзе, потім після нього буде який-небудь Патіашвілі", - сказав віце-спікер.

Раніше у вівторок Жириновський схлеснувся в словесній дуелі з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, що виступав на сесії Генасамблеї НАТО. За інформацією телекомпанії Rustavi 2, роздратування Жириновського і інших членів російської делегації викликало те, що Асамблея прийняла резолюцію про перехід Грузії до плану щодо вступу в НАТО, а також те, що Саакашвілі відповідав на запитання аудиторії англійською, французькою і українською мовами, і ні слова не сказав російською. Жириновський зажадав від Саакашвілі не говорити українською, оскільки на Асамблеї немає перекладача з цієї мови.

Потім Жириновський пообіцяв, що незабаром Росія замінить президента Саакашвілі Ігорем Гіоргадзе. За його словами, США підготували для Грузії президента Саакашвілі, а Росія готує Гіоргадзе. Крім того, віце-спікер передрік Грузії розчленовування на 6 частин, по типу Югославії.

Саакашвілі відповів своєму опоненту наступне: "10 років тому, коли я був молодим і приїхав в Страсбург, Жириновський був зіркою політичного шоу. Тоді я думав, що його виступи нереальні і недоречні. Через 10 років я думаю, що виступи Жириновського певною мірою є озвучуванням рішень Кремля. Є в Росії люди, які є однодумцями Жириновського". У "зірки" були ще запитання і репліки до Саакашвілі, але голова сесії перервав його, оскільки Жириновський вичерпав ліміт часу і до того ж перейшов на особи, повідомляє "Росбалт".

Нагадаємо, що екс-міністр держбезпеки Грузії, а нині лідер грузинської опозиційної партії "Справедливість" Ігор Гіоргадзе, оголошений грузинськими властями в міжнародний розшук по лінії Інтерполу за звинуваченням у тероризмі, 24 травня дав в Москві велику прес-конференцію, на якій повідомив про свої домагання на владу в Грузії і оповістив свою політичну програму. Гіоргадзе пообіцяв добиватися дострокового відходу з своїх постів нинішнього керівництва Грузії і проведення вільних виборів за допомогою "революції кропиви".

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