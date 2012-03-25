ЄС і ООН припинили фінансування своєї програми розвитку Криму

ЄС і Програма розвитку ООН (ПР ООН) з березня припинили фінансування Агенції регіонального розвитку (АРР) Криму, яка у 2010 році була створена Радою міністрів автономії та підтримувалась цими міжнародними донорами.

Причина – різні погляди на питання про статус АРР, на розбудову якої спочатку планувалось виділити півтора мільйони євро. Про це в інтерв’ю BBC Україна повідомила голова представництва ПР ООН у Криму Аделін Ґоне.

"За технічним завданням проекту ми повинні були працювати на підвищення потенціалу АРР, яка, своєю чергою, повинна була сприяти регіональному розвиткові автономії. Однак уряд Криму сформував для агенції інший пріоритетний напрямок – залучення інвестицій", - сказала пані Ґоне.

Ще одним каменем спотикання виявилась прибутковість агенції, бо ЄС та ПР ОНН підтримують тільки неприбуткові організації.

Аделін Ґоне підкреслила, що "неправильно було би й надалі підтримувати комерційну структуру" на гроші платників податків, за рахунок яких проект втілюється у життя.

Голова кримського представництва ПР ООН розповіла, що після тривалих консультацій з радою міністрів було вирішено направити решту проектних коштів, а це 650 тисяч євро, напряму у п’ять регіонів автономії.

"В рамках цього проекту ми не надаємо грантів. Основна мета – навчити муніципалітети залучати інвестиції, донорські та навіть бюджетні кошти. Показати, як це треба робити, як заповнювати відповідні заявки, тощо", - розповіла пані Ґоне.

Обиратиме ці п’ять регіонів спеціальна комісія, у склад якої увійдуть міжнародні експерти та представники уряду Криму.