Урочистості з приводу 30-річчя Київського картонно-паперового комбінату

Публічне акціонерне товариство «Київський картонно-паперовий комбінат» - найбільше підприємство целюлозно-паперової індустрії України, готується до урочистостей з приводу 30-річного ювілею виробничої діяльності, а саме – здачі в експлуатацію першого виробничого комплексу на 100 тис. тон картону.

У п’ятницю, 30 березня, о 18.00 в Обухівському районному центрі культури та дозвілля відбудеться вшанування колективу комбінату, святковий концерт за участі відомих українських колективів, а також зустрічі з друзями і партнерами комбінату у невимушеній обстановці.

На урочистий захід запрошені представники вищої влади, керівництво адміністрації і ради Київської області та Обухівського району, керівництво міста Обухів, партнери, представники ЗМІ.

Контактна особа:

Ірина Попова

тел. +38 (044) 520-97-12.