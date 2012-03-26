Луценко пожалів Порошенка: навіть Мати Тереза не могла зупинити канібалів

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що Петру Порошенку на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі доведеться робити вибір "між порятунком країни і благополуччям режиму".

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "Народна самооборона", таким чином Ю.Луценко у своєму блозі на "Українській правді" прокоментував призначення П.Порошенка.

"Петро Олексійович, безсумнівно, буде професійним урядовцем. Але в цьому уряді на нього чекає безліч моральних самоконфліктів, коли йому доведеться вибирати між порятунком країни і благополуччям режиму", - написав Ю.Луценко.

На його думку, призначення П.Порошенка ставить майже фаустовське питання: чи можна врятувати економіку, продавши душу організатору її дерибану.

"Цілі, задекларовані новим міністром, безумовно, благородні. Але людинолюбні проповіді матері Терези ніколи не зупиняли канібалів", - упевнений екс-міністр.

За словами Ю.Луценка, від цього призначення виграв лише Президент України Віктор Янукович. "Розуміючи ступінь відчуження між Партією регіонів і суспільством, цим кроком він оголошує призов під межигірські знамена готових до конформізму політиків, у тому числі майбутніх мажоритарних депутатів", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня В.Янукович своїм указом призначив П.Порошенка міністром економічного розвитку і торгівлі України.