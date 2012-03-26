Безкоштовний семінар «Формула сайту: Успішний інтернет-магазин від А до Я»

У вівторок, 3 квітня, у Києві відбудеться унікальний захід, присвячений питанням створення і розвитку бізнесу в мережі Інтернет. «Формула сайту» - цикл безкоштовних семінарів, організований компанією «1С-Бітрікс» за участю лідерів українського Інтернет-ринку.

Семінар пройде в готелі «Експрес» з 10:00 до 17:30.

Участь у семінарі безкоштовна, але потрібна реєстрація.

У семінарі візьмуть участь фахівці провідних компаній IT-галузі:

Яндекс

Ашманов і партнери

Бігун

AD|LABS

Інтернет-магазин kniga.biz.ua

UH.ua

правова група «Домініон»

Аванпорт-Дизайн

Арт Депо

Аніарт

1С-Бітрікс.

Програма семінару:

1. Скільки коштує інтернет-магазин? На чому можна заощадити.

2. Юридичний аналіз ведення інтернет-бізнесу в Україні.

3. Що повинен уміти сучасний інтернет-магазин? Переваги і можливості платформи «1С-Бітрікс».

4. Секрети збільшення конверсії. Тонка настройка інтернет-магазину. Продаючі компоненти платформи «1С-Бітрікс».

5. Зовнішній вигляд і юзабіліті інтернет-магазину. Сучасні напрями і тренди веб-дизайну.

6. Правила грамотного вибору доменного імені і хостингу для інтернет-магазину.

7. Комплексні рішення до просування проектів в Інтернеті.

8. Технології та сервіси Яндекса для пошуку нових клієнтів і підвищення конверсії сайту.

9. Контекстна реклама - ефективний інструмент підвищення продажів.

10. Як не втратити клієнтів або технології Яндекса для вашого бізнесу.

11. Використання SMM для інтернет-магазину.

12. Веб-аналітика як основний інструмент оцінки ефективності роботи сайту.

13. Організація відділу продажів інтернет-магазину. Досвід роботи інтернет-супермаркета «Софткей».

14. Як підвищити ефективність командної роботи? Внутрішній портал компанії.

Практичні приклади використання сучасних інтернет-технологій та історії успіху інтернет-проектів, що відбулися, заощадять ваш час і гроші на самостійне вивчення теми і допоможуть уникнути можливих помилок.

Семінар буде цікавий:

Керівникам компаній, які прагнуть відкрити додатковий канал продажів у перспективному секторі бізнесу, що швидко зростає.

Менеджерам з продажу, яким необхідний ефективний інструмент продажів.

Керівникам департаментів і відділів електронної комерції.

Маркетологам і фахівцям з реклами інтернет-магазинів.

За додатковою інформацією звертайтеся в український офіс «1С-Бітрікс»:

телефон: +38 (044) 221-55-33

електронна пошта: ukraine@1c-bitrix.ru

Олена Калинова