Безкоштовний семінар «Формула сайту: Успішний інтернет-магазин від А до Я»
У вівторок, 3 квітня, у Києві відбудеться унікальний захід, присвячений питанням створення і розвитку бізнесу в мережі Інтернет. «Формула сайту» - цикл безкоштовних семінарів, організований компанією «1С-Бітрікс» за участю лідерів українського Інтернет-ринку.
Семінар пройде в готелі «Експрес» з 10:00 до 17:30.
Участь у семінарі безкоштовна, але потрібна реєстрація.
У семінарі візьмуть участь фахівці провідних компаній IT-галузі:
Яндекс
Ашманов і партнери
Бігун
AD|LABS
Інтернет-магазин kniga.biz.ua
UH.ua
правова група «Домініон»
Аванпорт-Дизайн
Арт Депо
Аніарт
1С-Бітрікс.
Програма семінару:
1. Скільки коштує інтернет-магазин? На чому можна заощадити.
2. Юридичний аналіз ведення інтернет-бізнесу в Україні.
3. Що повинен уміти сучасний інтернет-магазин? Переваги і можливості платформи «1С-Бітрікс».
4. Секрети збільшення конверсії. Тонка настройка інтернет-магазину. Продаючі компоненти платформи «1С-Бітрікс».
5. Зовнішній вигляд і юзабіліті інтернет-магазину. Сучасні напрями і тренди веб-дизайну.
6. Правила грамотного вибору доменного імені і хостингу для інтернет-магазину.
7. Комплексні рішення до просування проектів в Інтернеті.
8. Технології та сервіси Яндекса для пошуку нових клієнтів і підвищення конверсії сайту.
9. Контекстна реклама - ефективний інструмент підвищення продажів.
10. Як не втратити клієнтів або технології Яндекса для вашого бізнесу.
11. Використання SMM для інтернет-магазину.
12. Веб-аналітика як основний інструмент оцінки ефективності роботи сайту.
13. Організація відділу продажів інтернет-магазину. Досвід роботи інтернет-супермаркета «Софткей».
14. Як підвищити ефективність командної роботи? Внутрішній портал компанії.
Практичні приклади використання сучасних інтернет-технологій та історії успіху інтернет-проектів, що відбулися, заощадять ваш час і гроші на самостійне вивчення теми і допоможуть уникнути можливих помилок.
Семінар буде цікавий:
Керівникам компаній, які прагнуть відкрити додатковий канал продажів у перспективному секторі бізнесу, що швидко зростає.
Менеджерам з продажу, яким необхідний ефективний інструмент продажів.
Керівникам департаментів і відділів електронної комерції.
Маркетологам і фахівцям з реклами інтернет-магазинів.
За додатковою інформацією звертайтеся в український офіс «1С-Бітрікс»:
телефон: +38 (044) 221-55-33
електронна пошта: ukraine@1c-bitrix.ru
Олена Калинова