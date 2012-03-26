У Москві поліція затримала на Красній площі чоловіка, який, будучи одягненим вельми дивним чином, поводив себе неадекватно. У полотняному лахмітті і з червоною мигалкою на голові чоловік гуляв біля стін Кремля і "веселив" туристів і городян.

Слід додати, що це сталося в неділю, тоді, коли неподалік, в ГУМі, були затримані напівголі активісти так званої "Партії любові і пох**зму".

Поліція Москви повідомила, що напередодні був затриманий "якийсь Медведєв 1964 року народження, житель Архангельська, який був одягнений у дивний одяг і неадекватно себе поводив". За словами джерела в правоохоронних органах, громадянин видавав нечленороздільні звуки і розмахував руками.

З Красної площі чоловіка направили прямо в міську психіатричну лікарню № 3. Офіційні коментарі поліції поки не надходили. Проте вже з`ясувалося, що затриманим є керівник архангельського відділення "Партії любові" Дмитро Медведєв.

"Дмитро Анатолійович Медведєв, керівник Архангельського відділення "Партії Любові і Пох**зма" в психлікарні. Решта членів "Партії Любові і Пох**зма" в ОВД". Терміново потрібні теплі речі, їжа і адвокат", - написав у своєму блозі керівник "Партії кохання", екс-мер Архангельська Олександр Донський.

Раніше в неділю група молодих активістів "Партії любові", заснованої Донським, - влаштувала несанкціоновану акцію під назвою "Повії на захист журналістів-повій". Кілька юнаків та одна дівчина, залишившись в нижній білизні, залізли у фонтан в ГУМі, де позували фотографам. Незабаром активісти були затримані охороною універмагу і передані поліції.

Тим часом Дмитро Медведєв, не президент РФ, а лідер архангельського осередку партії, прогулювався зовні.

ТСН