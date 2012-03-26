Попов подарував внутрішнім військам мікроавтобус

З нагоди Дня внутрішніх військ МВС України голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов відвідав Військову частину 3001 Північного територіального командування.

Як повідомляє прес-служба КМДА, міський очільник оглянув військову техніку, зброю та казарми, у яких проживають службовці. Олександр Попов став свідком показового виступу внутрішніх військ на стройовому плацу та підготовки наряду перед виїздом на чергування.

«Столиця будь-якої країни – це місто, у якому на правоохоронні органи покладається надзвичайно важливе завдання – гарантувати безпеку мільйонів людей. Щороку під час масових заходів чи то державного, чи міського рівня, у тому числі й внутрішні війська слугують гарантією спокою та злагоди у нашому місті, стоять на сторожі інтересів киян», – наголосив Олександр Попов.

З нагоди свята Олександр Попов привітав солдатів та офіцерів із професійним святом та вручив Почесні грамоти та нагороди. А також подарував Військовій частині 3001 Північного територіального командування сертифікат на мікроавтобус.

Зі свого боку ветеранська організація внутрішніх військ відзначила Олександра Попова медаллю «20 років внутрішнім військам МВС України» та подякувала за плідну співпрацю з боку міської влади щодо захисту правопорядку в Києві.