Івченко випустив у доросле життя молодшу доньку (фоторепортаж)
Свято останнього дзвоника у ліцеї міжнародних відносин
У ліцеї міжнародних відносин, як в університеті, є свої кафедри. Кафедра іноземних мов, точних наук, природничих наук, словесності, фізичного виховання, суспільних наук, естетики, медицини та психології. А ще початкова школа.
Офіційно ліцей – державний, тому плати за навчання немає (хоча багаті батьки можуть "за бажанням" допомогти навчальному закладу). А от вступити туди, судячи з кількості умов, може не кожен: суворий конкурс, іспити.
Про саму випускницю відомо не багато. Кажуть, вона любить ходити по нічних клубах, а до ліцею її привозили на авто, яке нібито також обслуговувалось "Нафтогазом".
У Івченка є ще і старша дочка Ірина, вона вчиться на другому курсі юридичного факультету Національного Університету імені Шевченка і нібито зустрічається із сином одного з керівників "Нафтогазу".