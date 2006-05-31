Івченко випустив у доросле життя молодшу доньку (фоторепортаж)

У ліцеї міжнародних відносин, як в університеті, є свої кафедри. Кафедра іноземних мов, точних наук, природничих наук, словесності, фізичного виховання, суспільних наук, естетики, медицини та психології. А ще початкова школа.

Офіційно ліцей – державний, тому плати за навчання немає (хоча багаті батьки можуть "за бажанням" допомогти навчальному закладу). А от вступити туди, судячи з кількості умов, може не кожен: суворий конкурс, іспити.

Про саму випускницю відомо не багато. Кажуть, вона любить ходити по нічних клубах, а до ліцею її привозили на авто, яке нібито також обслуговувалось "Нафтогазом".

У Івченка є ще і старша дочка Ірина, вона вчиться на другому курсі юридичного факультету Національного Університету імені Шевченка і нібито зустрічається із сином одного з керівників "Нафтогазу".

ТаблоІD