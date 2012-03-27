«Батьківщина» просить Італію не видавати Авакова

Керівництво партії «Батьківщина» направило листи генеральному секретареві «Інтерполу» та Уряду Італії з проханням зважити на очевидну політичну вмотивованість кримінального переслідування Арсена Авакова та звільнити його.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», у листах наголошується, що екс-губернатора Харківської області та керівника Харківської обласної партійної організації «Батьківщини» А.Авакова, «як і Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та багатьох інших опозиційних лідерів, обвинувачено за сумнозвісною статтею 365 Кримінального Кодексу України — перевищення влади та службових повноважень».

«Ця неконкретна стаття КК України … використовується нинішньою українською владою для здійснення репресій проти політичних опонентів шляхом вибіркового кримінального переслідування», - підкреслено в листі до «Інтерполу» та італійського уряду.

У партії Ю.Тимошенко наголошують, що уряди США, провідних європейських країн, а також європейські інституції неодноразово закликали українську владу змінити цю статтю Кримінального кодексу, а також забезпечити звільнення політв’язнів та їх участь у парламентських виборах 2012 року.

З огляду на це керівництво «Батьківщини» просить «Інтерпол» «на підставі ст.ст. 2, 3 та 41 Уставу Міжнародної організації кримінальної поліції «Інтерпол» відмовити правоохоронним органам України в організації розшуку, затримання та екстрадиції до України Авакова Арсена Борисовича як особи, щодо якої здійснюється політичне переслідування».

З цієї ж причини «Батьківщина» просить італійський уряд також не надавати згоди на екстрадицію А.Авакова.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня у квартирах А.Авакова в Харкові були проведені обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що він перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня у прокуратурі Харківщини повідомили, що Інтерпол розпочав розшук А.Авакова.

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області А.Авакова.

Як повідомив начальник Управління зв’язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук, ввечері 26 березня від Міністерства юстиції Італії до українського бюро Інтерполу надійшло повідомлення, яке підтверджує затримання А.Авакова 26 березня в одній із італійських провінцій.

Як зазначив В.Поліщук, на даний час українське бюро Інтерполу готує необхідні документи для харківського УБОЗу, який був ініціатором оголошення в міжнародний розшук А.Авакова, та прокуратури з метою його екстрадиції.

При цьому начальник УЗГ МВС зазначив, що тривалість процедури екстрадиції залежить від того, як спрацюють українські та італійські компетентні органи, а також, якою буде позиція самого А.Авакова та його адвокатів.