Суд вирішить долю Пейзажної алеї до 4 квітня

Суд до 4 квітня винесе рішення щодо Пейзажної алеї Києва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА. Київська міська державна адміністрація вступила у судову справу щодо повернення ділянки на Пейзажній алеї до власності громади міста Києва, говориться в повідомленні.

Також зазначається, що сьогодні, 29 березня, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання КМДА, в якому вимагається визнати недійсним рішення Київради про передачу ділянки площею 0,38 га на перетину пров. Десятинного та вул. Пейзажна алея під забудову.

«Ми надали суду всі докази того, що ділянку було передано забудовнику незаконно. Вважаємо, що рішення про відведення ділянки було прийнято всупереч нормам земельного та природоохоронного законодавства. Крім того, воно порушує законодавство про охорону культурної спадщини, оскільки ця ділянка потрапляє до меж історико-культурних заповідників. Її забудова суперечить інтересам не лише киян, але й держави. Сподіваємося, що суд дослухається наших аргументів та винесе справедливе рішення», – сказав заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Як нагадують в міськдержадміністрації, раніше Київська міська рада надала зазначену земельну ділянку Міністерству закордонних справ України для будівництва службового житла. У 2006 році прокуратура Києва подала позов до суду із проханням визнати рішення Київради недійсним та повернути ділянку до комунальної власності.

Довідка УНІАН. 27 березня фракція «УДАР» у Київраді повідомила, що депутатська Комісія із земельних відносин, містобудування та архітектури не підтримала їхню ініціативу про вилучення земельної ділянки на Пейзажній алеї на користь громади. Комісія також відмовилася надати цій ділянці статус об’єкту природно-заповідного фонду. Натомість підтримала пропозицію представника МЗС створити робочу групу для опрацювання проблеми.