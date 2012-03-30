Розпочався з’їзд «Батьківщини»: Тимошенко обрали до складу президії

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді розглядатиметься питання щодо політичної ситуації в країні та завдань партії на сучасному етапі.

Також делегати з’їзду планують ухвалити нову редакцію програми партії та внести зміни до статуту партії.

На з’їзд прибуло 143 делегати.

Перший заступник голови партії Олександр Турчинов наголосив, що цей з’їзд є «звичайним робочим з’їздом».

На з’їзд прибули представники ряду партій і громадських організацій, зокрема, голова НРУ Борис Тарасюк, лідери партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк та Микола Мартиненко, голова партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко і керівник союзу «Громадянський опір» Олександра Кужель.

До складу президії з’їзду обрано голову партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Делегати з’їзду зустріли відповідну пропозицію О.Турчинова оплесками та скандуванням: «Юля!».

До президії також запрошено А.Яценюка і Б.Тарасюка.

Позаду президії розміщено плакат із зображенням Ю.Тимошенко за ґратами.