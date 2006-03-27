Підготовлена угода Мороза не влаштовує

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ підтвердив факт підготовки меморандуму про «помаранчеву» коаліцію, про який раніше заявляла лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це О.МОРОЗ заявив в ефірі телеканалу ICTV у програмі «Свобода слова».

«Підтверджую, що ми готували цей меморандум, але там закладені принципи, які є дискусійними», - зазначив О.МОРОЗ. Окрім того, за його словами, до цього меморандуму можна було б долучати інші політичні сили, а не лише БЮТ, «Нашу Україну» та СПУ.

Відповідаючи на запитання представника БЮТ Володимира ПОЛОХАЛА, чи будуть соціалісти з «помаранчевими» або ж приєднаються до Партії регіонів, О.МОРОЗ зазначив: «Як я ставлюся до Юлії? Я до Юлії ставлюся так, як і ви».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ, ”Наша Україна” та Соціалістична партія України повністю узгодили варіант коаліційної угоди.

Керівник виборчої кампанії блоку «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що «Наша Україна» погодилася, щоб БЮТ, який переможе на парламентських виборах, пропонував свою кандидатуру прем’єр-міністра України.

За словами керівника Центрального штабу БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, на 11.00 27 березня заплановано підписання коаліційної угоди між Блоком Юлії Тимошенко, «Нашою Україною» та Соціалістичною партією України.