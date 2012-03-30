Попов підпише низку інвестиційних меморандумів вже наступного тижня

Наступного тижня Олександр Попов підпише ряд меморандумів про співпрацю та наміри реалізувати інвестиційні проекти, презентовані на першому Київському інвестиційному форумі . Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, з консалтинговою компанією у галузі девелопменту DTZ буде підписано меморандум в рамках реалізації проекту будівництва міжнародного ділового району «Київ-Сіті», з компанією «ArtBuild Hotel Group» - про наміри співпраці стосовно створення тризіркового готелю «ComfortLine ABHG», з компанією «ITT-Плаза» та з компанією «KAN Development» - про будівництво в столиці бізнес-центрів класу А.

Ці проекти були презентовані в секції «Центри ділової та туристичної активності».

Заплановано також підписати меморандуми про намір реалізувати інвестиційні проекти, які були презентовані на форумі в секції «Дозвілля та здоров’я киян». А саме, щодо будівництва паркінгу та пішохідного переходу до Міжнародного виставкового центру. Із проектів цієї ж секції меморандум буде підписано і щодо намірів побудувати Центр відновлення мови та нейрореабілітації з ПрАТ МЦ «Добробут».

Відповідний меморандум про наміри реалізувати інвестиційні проекти зі створення мережі супермаркетів – дискаунтерів і офісного центру з ТОВ «Європолекс» голова КМДА Олександр Попов підпише вже у понеділок.

«Підписання Меморандумів – це перші результати Київського інвестиційного форуму і це перший крок з реалізації цих проектів. Ми провели наймасштабніший форум, який зібрав в українській столиці інвесторів та представників ділових кіл з 15 країн світу. Ми очікуємо, що напрацювання форуму, впорядкування інвестиційного процесу, робота інвестиційних агентств – словом, злагоджені дії міської влади та держави, допоможуть нам зробити інвестиційний прорив в економіці столиці», – заявив Олександр Попов.

Київський інвестиційний форум, організований Київською міською державною адміністрацією, Фондом «Ефективне управління» та виданням Financial Times, відбувся 29 березня 2012 року. Під час форуму було презентовано низку конкретних проектів розвитку міської інфраструктури.