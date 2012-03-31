У Нью-Йорку слухається позов Тимошенко до Фірташа, Пшонки, Могилевича та інших

У федеральному суді Нью-Йорка в п'ятницю ввечері пройшли перші слухання за позовом екс-прем'єра України Юлії Тимошенко проти компанії "РосУкрЕнерго", її власника Дмитра Фірташа, а також цілого ряду відповідачів, обвинувачених у корупції, шахрайстві та порушенні прав людини, повідомляє кореспондент РІА "Новости" з залу суду.



Позов буде розглядатися в рамках пілотного проекту, спрямованого на уніфікацію провадження у складних цивільних міжнародних справах. Суддя Елісон Натан повідомила, що, можливо, долю прийняття позову визначить вища інстанція - Верховний суд.



Один з адвокатів відповідачів одразу заявив суду клопотання про відхилення позову через юрисдикцію. "Усе, викладене в позові, не має ніякого стосунку до США. Події відбуваються на території суверенної держави, не існує механізму виконання рішень суду США на території інших країн. Це більшою мірою внутрішнє політичне протистояння, ніж питання права", - заявив адвокат.



Зі свого боку представник Тимошенко з контори McCallion & Associates повідомив судові, що серед відповідачів фігурують 10 громадян України та 6 громадян або компаній США.



У списку зазначені, зокрема, міністр палива та енергетики Юрій Бойко, голова служби безпеки Валерій Хорошковський, генпрокурор Віктор Пшонка, Семен Могилевич, якого розшукує американське ФБР, перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, слідчий Генпрокуратури Олександр Нечвоглод, прокурор Лілія Фролова - представник державного звинувачення на судовому процесі проти Тимошенко.