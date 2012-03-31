Кличко: суд легалізував порушення закону в Києві

Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, коментуючи постанову суду, який відмовив В.Кличкові у задоволенні позову до міського голови про визнання його бездіяльності, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Ми розуміємо, як та за чиєю вказівкою українські суди ухвалюють рішення у таких справах. Тому це – ніщо інше, як легалізація тих порушень закону, котрі відбуваються в Києві», - заявив В.Кличко.

Він зазначає, що мер Києва місяцями не з’являється на роботі, не веде прийому громадян, не звітує перед киянами і навіть документи на підпис йому часто передають літаком в інші країни. «Бездіяльність Черновецького очевидна усім, окрім суду та представників влади. На жаль, вони керуються принципом політичної доцільності, а не законності. Адже вже давно є всі підстави для того, аби оголосити вибори мера та Київради», - додав В.Кличко.

«Влада вважає, що Черновецький активно працює. В такому випадку мер Києва повинен нести відповідальність за свою діяльність», - сказав В.Кличко.

Політик також додав, що юристи «УДАРу» вже готують касаційну скаргу на рішення адміністративного суду.

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Як повідомлялося, 25 травня 2011 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов голови фракції «УДАР» в Київраді В.Кличка до Київського міського голови Л.Черновецького, визнавши факт систематичного порушення чинного законодавства з боку мера столиці.

Однак сторона Л.Черновецького подала на нього апеляцію.

29 березня Київський апеляційний адмінсуді скасував постанову Печерського районного суду міста Києва, прийнявши нову, якою в задоволенні позову В.Кличка відмовлено повністю.