Головний фігурант справи Чорновола скаржиться, що його вже 6 разів "ховали"

Головний фігурант кримінальної справи за фактом загибелі у березні 1999 року лідера Руху В’ячеслава Чорновола водій КамАЗу Володимир Куделя стверджує, що інсценування ДТП не було .

Про це він розповів газеті «Сегодня».

За словами В.Куделі, смерть лідера Руху і його водія Євгена Павлова - трагічна випадковість, а не інсценоване під ДТП умисне вбивство.

«Я вже 13 років живу під гнітом підозр у навмисній аварії, нібито спеціально кимсь влаштованій, щоб фізично усунути Чорновола, - сказав В.Куделя. - Мені вже за 50, і якби я справді був у чомусь винний, то мене б вже давно посадили, я б відбув термін і вийшов на волю. Журналісти мене самого вже шість разів ховали, викопали моє тіло, з кимсь переплутавши, хоча, як бачите, я живий. Я і місце проживання змушений змінити. Усі розмови про те, що це була якась спецоперація, до якої залучили і мене, - нісенітниця. Не буду їх навіть коментувати. Тепер нехай суд у всьому розбереться...».

На підтвердження слів В.Куделі його адвокат Валерій Кузьменко радить: «Там достатньо уважно почитати матеріали кримінальної справи - і все встане на свої місця».

Водночас рідна сестра В.Чорновола Валентина вважає, що В.Куделя - "лише сліпий виконавець чиєїсь злої волі, який у суді говорить тільки те, що хоче сказати і що вигідно особисто йому. А от хто замовник цього страшного злочину - це питання з питань, на нього немає відповіді, і невідомо, чи одержимо ми його коли-небудь". Вона також висловлює сумнів в об'єктивності повторної судмедекспертизи.

«Нас на ексгумацію не покликали, а ті останки, які я побачила при перепохованні, і пошкодження щелепи мого брата ще більше додали підозр в невипадковості його смерті", - сказала сестра В.Чорновола.

У свою чергу син В.Чорновола Тарас переконаний, що якби спрацювали подушки безпеки, в живих залишився б водій «Тойоти» Євген Павлов. "Але ніхто не спромігся вникнути в те, чому вони у момент зіткнення з КамАЗом виявилися відключеними. Незрозуміло і те, скільки було подушок - одна чи дві, адже речдоки постаралися дуже швидко знищити, і серед них - залишки «Тойоти»", - сказав Т.Чорновіл.

Брат Є.Павлова, який виступав у суді, стверджує, що в іномарці була чомусь лише одна подушка безпеки, з боку водія. До того ж, за його словами, на лобі загиблого, в районі перенісся, була глибока рана приблизно розміром з 5 копійок - походження її і зараз незрозуміле (вона не могла утворитися від удару об кермо, «торпеду» або інші частини салону автомобіля, на що указували також мати і вдова О.Павлова).