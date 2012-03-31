У вівторок, 3 квітня, о 10.30 в агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція «Легальні аборти – основний фактор занепаду України».

Будь-яка держава, яка перестає захищати життя людини від зачаття і до природної смерті й дозволяє на дискримінацію людей за стадією розвитку, занепадає, тому що вона підриває основу своєї суспільної та економічної життєздатності і знищує свій основний ресурс – молоде покоління громадян.

Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин, й держава, яка дозволяє знищувати його на протязі внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство й ототожнює себе з моральним злом, замість боротися з ним.

Легальний статус абортів звужує дію ст. 27 Конституції України, яка гарантує кожній людині невід’ємне право на життя.

Через свій легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному (неплідність, онкологічні захворювання) та психічному й духовному рівнях («постабортний синдром» та «синдром уцілілих від аборту») для всього народу України.

З метою закликати Україну виконати вимогу Конвенції про захист прав людини та основних свобод, гарантувати право на життя кожній зачатій людині та припинити насильство над жінками, яким є легальні аборти, фахівці й учасники громадських організацій проведуть прес-конференцію.

Учасники:

Ґеня Самборська, голова Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини», багатодітна матір, м. Київ

Антоніна Торбіч, координатор Руху за життя на Рівненщині, заступник головного редактора Рівненського Агентства журналістських розслідувань, багатодітна матір, м. Рівне

Вікторія Оліферчук, кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології НЛТУУ, багатодітна матір, м. Львів

Леся Гусак, керівник Школи сім’ї та осередку допомоги вагітним «Надія», активіст ЛОГО Товариства «Рух за життя», багатодітна матір, м. Львів

Ліана Гасашвілі, юрист, Асоціація Християн-юристів, м. Київ

Олександра Загородня, лікар акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, асистент Кафедри акушерства та гінекології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Людмила Гридковець, кандидат психологічних наук, завідуюча кафедрою психології і педагогіки КІБіТ, багатодітна матір, м. Київ

Прес-конференція відбудеться за адресою: Агентство УНІАН, м. Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зала.

Контактний телефон: 067 250 41 22 - Геня Самборська, голова Всеукраїнського благодійного фонду «За гідність людини».

ukrprolife@gmail.com

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