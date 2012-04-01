Тимошенко готують відправити в Берлін?

Про це повідомляє німецьке інформагентство DPA з посиланням на представника уряду ФРН.



"Федеральний уряд веде переговори з урядом України, аби зробити можливим лікування пані Тимошенко у Німеччини", - цитує повідомлення Укрінформ.



Хід подібних переговорів агентству підтвердила й речниця берлінської клініки Charite, лікарі якої обстежували Ю.Тимошенко у Качанівській колонії. "Переговори у цьому напрямку між нашою клінікою та українською стороною ведуться", - сказала вона.



За даними німецької газети Suddeutsche Zeitung, переговори ведуться безпосередньо між адміністрацією Президента України В.Януковича та відомством федерального канцлера А.Меркель. Як пише видання, Київ навіть запевнив Берлін, що хоче створити юридичне підгрунтя, аби зробити можливим лікування українських ув'язнених за кордоном. Зі свого боку, керівництво Charite готове прийняти Ю.Тимошенко на лікування у Берліні.



Лікарі берлінської клініки Charite, які оглянули Ю.Тимошенко в Качанівській виправній колонії у лютому, наполягають на негайному лікуванні пацієнтки за межами виправного закладу.

За інформацією доньки Тимошенко, в її матері медики знайшли грижу хребта.

За даними Української пенітенціарної служби, екс-прем'єр наразі відмовляється від лікування в українських медичних установах.

Як заявив її адвокат С.Власенко, він звертатиметься до німецьких лікарів з проханням повторного обстеження.

Тим часом перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв'ю Укрінформу заявив, що українська влада на даний момент вивчає можливість лікування Тимошенко в Німеччині.