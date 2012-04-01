Янукович втратив довіру в останніх областях (опитування)

В Україні не залишилося регіонів, в яких більшість населення довіряло би президентові Віктору Януковичу. Довіряють главі держави 21,9% українців, не довіряють - 65,9%.

Про це виданню ZN.UA повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, спираючись на дані одного з останніх досліджень інституту.

«У президента України баланс довіри-недовіри становить - 44%. Немає такого регіону, де б йому довіряли. На «його» Сході йому не довіряють майже удвічі більше людей, ніж довіряють (57,4% проти 30,6% - УНІАН). На Півдні 33% йому довіряють, 56% не довіряють», — повідомив гендиректор КМІС.

За його словами, в Центрі і на Заході України рівень довіри становить 12,5% і 14,6% відповідно, не довіряють - 77,4% і 69,4%.

«У Центральному регіоні тільки 12,5% довіряють президентові - швидше за все це чиновники. Президент по довірі у нас приблизно на рівні міліції, і це теж «досягнення» останніх років. Найгірше - це ставлення наших людей до уряду і парламенту, що було, втім, і раніше», - підкреслив В.Паніотто.

Соціолог зазначив, що українській опозиції також не довіряють удвічі більше громадян, ніж довіряють. Основний відсоток тих, хто не довіряє опозиції, базується в Східному регіоні, там їх 77,1% (натомість довіряють лише 10,7%). Не набагато краща ситуація і в Південному регіоні -14,2% довіряють опозиції, 64,2% - не довіряють.

Тільки на Заході довіряють опозиції більше людей, ніж не довіряють (35,5% проти 28,9%). Навіть у Центральному регіоні не довіряють опозиції 43,1% опитаних в порівнянні з 33,5% тих, хто їй довіряє.

Під час дослідження КМІС методом інтерв'ю з 10 по 19 лютого було опитано понад 2000 респондентів. Дані репрезентативні для дорослого населення України, помилка не перевищує 5%.