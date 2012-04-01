Суд заборонив акцію «Союзу порятунку Донбасу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Донецької обласної прокуратури з посиланням на заступника прокурора Донецької області В’ячеслава Бабакова.

За його словами, «сьогодні окружним адміністративним судом області було розглянуто заяву ГО «Союз порятунку Донбасу» на проведення мітингу, запланованого на 2 квітня, і винесено ухвалу про заборону його проведення».

У свою чергу, вчора, 31 березня, активісти організації «Союз порятунку Донбасу» розповсюдили анонс на проведення мітингу біля будівлі обласної прокуратури «проти фальсифікації владою кримінальної справи на підтримку побитого депутата Ленінської райради Дмитра Верзилова».

«Після мітингу біля прокуратури протестувальники встановлять намет для безстрокової акції протесту і до повного виконання їхніх вимог, - йшлося в повідомленні громадських діячів, - Донетчани будуть перебувати біля прокуратури доти, доки прокурор міста не закриє сфальсифіковану кримінальну справу проти Верзилова, в якому Верзилов нібито вже побив підрозділ співробітників міліції з 5 осіб».

Крім того, мітингувальники мали намір зажадати від прокуратури «забезпечити виплату гарантованих законом пільг в повному обсязі всім пільговим категоріям громадян, включаючи ліквідаторів аварії на ЧАЕС і ветеранів Афганістану».

Члени правозахисної організації «Союз порятунку Донбасу» висловлювали свою «стурбованість тиском влади на політичних активістів міста і поверненням цензури» і підкреслювали, що «влада порушила кримінальну справу не проти Верзилова, а проти його правозахисної діяльності, яка виражається в його справедливій боротьбі проти необгрунтованого підвищення комунальних тарифів і захисті пільгових категорій громадян».

Активісти «Союзу порятунку Донбасу», анонсуючи мітинг, закликали людей підтримати протестуючих і прийти на акцію до будівлі обласної прокуратури.

Сьогодні ж, після рішення суду про заборону мітингу, Д.Верзилов заявив УНІАН, що «ніхто не може заборонити народу виходити на акції протесту, висловлювати свою думку, тому, не зважаючи на заборону, завтрашня акція відбудеться і буде масштабнішою, ніж намічалася раніше».

Як повідомляв УНІАН, Донецькою прокуратурою 29 лютого було порушено кримінальну справу за опір представникові влади проти голови громадської організації «Союзу порятунку Донбасу» Д.Верзилова.

За інформацією прокуратури, кримінальна справа порушена за ч.2. ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронних органів, державному виконавцеві, членові громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) і ч.2 ст. 345 (Загроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці підкреслюють, що в матеріалах дослідчої перевірки зібрано достатньо доказів, що вказують на наявність в діях депутата ознак складів вказаних злочинів.

«Перевіркою встановлено, що депутат, достовірно знаючи, що Донецька обласна державна адміністрація є об'єктом із спеціальним режимом відвідин, з метою умисної організації порушення громадського порядку для підвищення свого політичного рейтингу, закликав зібрану ним же групу людей з числа учасників мітингу, пройти до будівлі Донецької ОДА, - пояснили в прокуратурі, - Після цього він, чинячи опір працівникам правоохоронних органів, діючи всупереч їхнім вимогам, спробував проникнути до будівлі. При цьому депутат завдав двом працівникам міліції кілька ударів, кваліфікованих згодом, як легкі тілесні ушкодження.

3 березня Д.Верзилову було пред'явлено звинувачення в здійсненні вказаних злочинів. Ведеться слідство, розслідування у справі доручено слідчому відділу прокуратури Донецької області.

За інформацією самого Д. Верзилова, кримінальну справу проти нього було порушено одразу після того, як очолювана ним громадська організація 28 лютого провела під стінами прокуратури Донецької області мітинг з вимогою скасувати необгрунтоване підвищення для населення тарифів на послуги ЖКХ і притягти мера Донецька до кримінальної відповідальності.

За словами членів громадської організації «Союз порятунку Донбасу», кримінальну справу проти їхнього лідера Д. Верзилова порушено за подіями, які відбувалися ще в листопаді минулого 2011 року. Тоді (28 листопада) близько 100 учасників мітингу проти зростання тарифів і обдурених вкладників кредитних спілок намагалися увірватися до будівлі Донецької облдержадміністрації для того, щоб передати свою резолюцію керівництву області, серед них був і Д.Верзилов.

Увечері 5 березня, близько 20:00, повертаючись з прокуратури після допиту біля під'їзду власного будинку в центрі Донецька (на бульварі Шкільному) Д.Верзилова було побито двома невідомими. На його думку, напад на нього був безпосередньо пов'язаний з його активною громадською діяльністю, участю і організацією мирних акцій протесту проти дій місцевої влади.

Д.Верзилов вважає своє побиття політичним замовленням. Після побиття він перебував на стаціонарному лікуванні в клініці, куди до нього неодноразово приходили слідчі.