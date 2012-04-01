У Тернополі відбувся хресний хід

Як повідомляє кореспондент УНІАН, участь у ньому взяли близько 2 тис. людей.

Після богослужіння в архикатедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці та благословення владики Тернопільсько-Зборівської митрополії Української греко-католицької церкви Василя Семенюка , великий дерев’яний хрест по черзі несли представники духовенства, громадських та благодійних організацій, міської та обласної влади. Колона пройшла центральними вулицями міста. Під час хресної ходи її учасники співстраждали з Ісусом Христом, якого розіпнули на хресті, а також розмірковували про власні гріхи та шлях до життя в гармонії та душевному спокої.