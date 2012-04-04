Екперт прогонозує перемогу опозиції тільки в 1/5 округів

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку керівник Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Вони будуть певною мірою залежними від влади як люди, пов’язані з бізнесом, але політично вони будуть грати свою гру і домовлятися як з владою, так і з опозицією, і просто так голосувати за ключові питання для влади не будуть, а лише в обмін на щось», - зазначив експерт.

Аналізуючи шанси Партії регіонів у мажоритарних округах, він зазначив, що вона може розраховувати на перемогу «приблизно в третині округів». «Щодо опозиції, то тут ситуація ще складніша. За моїми оцінками, на сьогодні опозиціонери всерйоз можуть претендувати на перемогу десь в 40-45 округах», - підкреслив В.Фесенко.

В той же час він наголосив, що якщо Конституційний Суд України заборонить подвійне балотування, тобто одночасно і по партійному списку, і в мажоритарному окрузі одному кандидату, то тоді «шанси опозиції в мажоритарці будуть ще гірші, тому що значна частина конкурентноздатних кандидатів-мажоритарників просто не піде в округи».

Експерт прогнозує, що опозиція переможе в основному на Галичині, в половині округів на Волині, та в половині округів у Києві.