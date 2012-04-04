Джерело: представники Freedom House зайшли до Тимошенко
16:18, 04 квітня 2012Політика
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Члени американської неурядової правозахисної організації Freedom House розпочали зустріч із екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко у Качанівській виправній колонії Харкова.
Юлія Тимошенко
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Качанівській колонії, де відбуває покарання Ю.Тимошенко.
«Вони зараз зайшли до Ю.Тимошенко» - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, перед цим представники Freedom House оглянули зону, що охороняється. Скільки триватиме зустріч, співрозмовник агентства не спрогнозував.
Як повідомлялося, Ю.Тимошенко напередодні звернулася до керівництва Качанівської виправної колонії із заявою про зустріч з представниками організації Freedom House. Такий дозвіл, за даними ДПтС, було надано.
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