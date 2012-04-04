Паркувальники просять Азарова скасувати паркомати та ввести штрафи

Як повідомляє сайт мерії Сум, документ підписали паркувальники Харкова, Львова, Луцька, Херсона, Одеси, Києва та Сум.

Керівники комунальних підприємств просять виключити з п. 14 «Правил паркування транспортних засобів» слова: «Обов'язково повинні бути обладнані паркувальнимиавтоматами».

Вони також просять главу уряду ініціювати внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення положень про адмінвідповідальність у вигляді штрафу за порушення Правил паркування та віднесення зазначеної норми до ведення адмінкомісії при виконавчих органах сільських, селищних і міських рад.

До того ж чинним законодавством не передбачена відповідальність для тих водіїв, які відмовляються оплачувати послугу парковки. Тим самим значно збільшиться кількість випадків несплати за паркування, зазначають паркувальники.