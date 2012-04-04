Паркувальники просять Азарова скасувати паркомати та ввести штрафи

16:46, 04 квітня 2012
Політика
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Комунальні підприємства міст, які обслуговуються муніципальними парковками, звернулися до Азарова з проханням про внесення змін до Правил паркування.

Паркувальники сподіваються уникнути необхідності встановлювати паркомати, фото аutocentre.ua

Як повідомляє сайт мерії Сум, документ підписали паркувальники Харкова, Львова, Луцька, Херсона, Одеси, Києва та Сум.

Керівники комунальних підприємств просять виключити з п. 14 «Правил паркування транспортних засобів» слова: «Обов'язково повинні бути обладнані паркувальнимиавтоматами».

Вони також просять главу уряду ініціювати внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення положень про адмінвідповідальність у вигляді штрафу за порушення Правил паркування та віднесення зазначеної норми до ведення адмінкомісії при виконавчих органах сільських, селищних і міських рад.

До того ж чинним законодавством не передбачена відповідальність для тих водіїв, які відмовляються оплачувати послугу парковки. Тим самим значно збільшиться кількість випадків несплати за паркування, зазначають паркувальники.

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