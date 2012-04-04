Лікар: Влада імітує лікування Тимошенко

Лікар, народний депутат України від БЮТ Сергій Шевчук обурений позицією пенітенціарної служби, яка під різними приводами свідомо затягує лікування осудженої екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко.

Про це він сказав в коментарі «Главкому».

«Як лікар, я обурений тим, що пенітенціарна служба з фантастичною упертістю продовжує не виконувати рекомендації німецьких лікарів, які обстежували Ю.Тимошенко і наполягали на негайному її лікуванні в спеціалізованому стаціонарі поза межами пенітенціарної служби», - відзначив С.Шевчук.

За його словами, «влада вже місяць не виконує розпорядження Європейського суду з прав людини з приводу негайного лікування Ю.Тимошенко поза колонією у спеціалізованій медичній установі».

С.Шевчук також здивований, що до лікування Тимошенко донині не підключено відомого нейрохірурга Миколу Поліщука, медичні висновки якого підтвердили німецькі лікарі.

«Влада Януковича продовжує займатися імітацією. Якби вони дійсно хотіли лікувати Ю.Тимошенко, виконувати рішення Європейського суду, то лікуванням мав би зайнятися професор нейрохірург М.Поліщук, якому довіряє Ю.Тимошенко, а довіра пацієнта до лікаря - це важлива складова у процесі лікування. Проте нейрохірург М.Поліщук донині не має доступу до Юлії Володимирівни», - відзначив С.Шевчук.

Він також здивований тим, як влада обирала медичний заклад для лікування екс-прем`єр-міністра. «Я упевнений, що в харківській лікарні для залізничників є чудові і професійні лікарі, проте це не профільна медична установа. Є інститут нейрохірургії, який спеціалізується на проблемах, відзначених у медичному висновку німецьких лікарів», - підкреслив лікар.

С.Шевчук говорить, що його «дивує цей шквал брехні з боку влади. Спочатку говорили, що Ю.Тимошенко здорова, потім - після висновків німецьких лікарів - були вимушені визнати, що хвора, і вже півроку не одержує лікування. Далі звезли в колонію медичне обладнання, зібране по всій Харківській області, а потім з`ясувалося, що для лікування Ю.Тимошенко воно непридатне. Згодом вимушені визнати, що для складного багатопрофільного і негайного лікування Ю.Тимошенко потрібно вивозити з колонії. Тепер говорять про лікарню залізничників. Може, владі досить займатися власним піаром і вже потрібно лікувати Ю.Тимошенко і виконувати міжнародні зобов`язання?» - зазначив С.Шевчук.